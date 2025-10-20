“Frankenstein” el nuevo gran estreno de Netflix

El 7 de noviembre en Netflix y en estos momentos en salas de cine seleccionadas, se presenta una versión de “Frankenstein”, bajo la dirección y el guion de Guillermo del Toro, la cinta fue rodada en Toronto (Canadá), Edimburgo y Glasgow (Escocia), y otros lugares en el Reino Unido, lo que mantiene su fotografía clásica y su ambiente gótico. Una bella y bien manejada reinterpretación de la novela de Mary Shelley sobre el monstruo que aterrorizó durante décadas.

Este extenso relato del drama de “Frankenstein” lleva al público desde los confines del Ártico hasta los sangrientos campos de batalla de la Europa del siglo XIX, cuando Frankenstein y su “Criatura” emprenden su propia búsqueda de significado en un mundo que puede parecer bastante descabellado. Al final, la infame hazaña resulta en la ruina del creador y de su trágica creación.

Cortesía: Netflix Ampliar

Para Del Toro, la película es un sueño de toda la vida hecho realidad, por eso tiene un elenco de lujo para esta adaptación, cuenta con Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, junto con Mia Goth en el papel de Elizabeth, el dos veces ganador del Oscar® Christoph Waltz quien interpreta a Heinrich Harlander y Jacob Elordi da vida a La Criatura, uno de los monstruos más icónicos de la historia.

Cortesía: Netflix Ampliar

La primera edición de la novela de Mary Shelley “Frankenstein”, publicada de forma anónima el 1 de enero de 1818, narra la historia de Víctor Frankenstein, un hombre que, impulsado por la arrogancia, juega a ser Dios y termina pagando las consecuencias. El talentoso científico reúne restos de cadáveres y le da vida a una criatura sin nombre, pero, horrorizado con su creación, la abandona para que deambule sola por el mundo. Al verse rechazada por todos, solitaria y herida, la Criatura se vuelve violenta y se propone que su creador nunca más tenga consuelo ni paz.

“Frankenstein”, de Guillermo del Toro, es un recordatorio de cómo, en el fondo, todos somos criaturas que se pierden y se encuentran. La película se estrena el 7 de noviembre en Netflix.