Convocan a movilización para evitar libertad de presuntos feminicidas de Sharit Ciro en Ibagué

Ibagué

Ester miércoles 22 de octubre ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué se realizará la audiencia en la que la defensa de Santiago Hurtado González y Brandon Andrés Archila Cruz, presuntos feminicidas de la estudiante de la Universidad del Tolima Sharit Ciro Parra, pedirá la libertad por vencimientos de términos.

Sharit Ciro Parra, de 19 años, fue hallada sin vida el pasado 8 de marzo en una zona boscosa de la comuna seis de la ciudad de Ibagué, luego que fuera citada en un sector cercano para una supuesta cita de trabajo, pero terminó encontrado la muerte.

Su cadáver presentaba heridas con arma blanca y posibles signos de violencia sexual. Posteriormente, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía hicieron efectivas las capturas de los dos principales sospechosos, quienes actualmente se encuentra detenidos.

El 16 de marzo, las autoridades detuvieron en Bogotá e Ibagué a los dos jóvenes por su presunta responsabilidad en este caso que conmociono al departamento del Tolima.

En diálogo con Caracol Radio, Katherine Sandoval, presidenta de la red de mujeres del Tolima, hizo un llamado a la justicia para que se evite que en casos tan graves como los de feminicidio se permita que los involucrados queden en libertad por vencimientos de términos.

“Alzamos la voz de rechazo y preocupación ante la presunta libertad por vencimiento de términos de los feminicidas y asesinos de Sharit Ciro, este hecho repudiable no puede quedarse en la impunidad”, dijo Katherine Sandoval.

La líder de la Red de Mujeres en el Tolima resaltó que “La comunidad debe unirse para no permitir que estas personas queden en libertad, cada demora institucional revictimiza no solo a Sharit, sino a su familia y las víctimas de feminicidio”.

Dato: Para este martes 21 de octubre se está convocando a una movilización que arrancará en el parque Galarza y terminará en la sede del Palacio de Justicia donde habrá plantón y velatón.