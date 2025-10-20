Conozca los nuevos consejeros municipales de juventud de Ibagué

Ibagué

Un total de 17.172 jóvenes salieron a votar en Ibagué el domingo 19 de octubre para elegir al nuevo Consejo Municipal de Juventud, cifra que corresponde al 12,6 % del potencial electoral en la ciudad.

El 51,44 % de los votos en Ibagué fueron para partidos o movimientos políticos, el 28,45 % para listas independientes y el 20,09 % para procesos y prácticas. Además, hubo votos nulos correspondientes al 4,56 % del total.

El gran ganador de la jornada en Ibagué, al igual que en el resto del Tolima, fue el Partido Conservador, con su lista oficial y otra independiente. Entre ambas sumaron alrededor de 3.000 votos.

Así quedaron distribuidas las curules del CMJ en Ibagué tras los comicios del domingo:

Curules de partidos:

Partido Conservador (2.727 votos): Santiago Rubio, Dayana Caicedo y Nicolás Bolívar.

Partido MIRA (1.015): Margie Paola Santos.

Centro Democrático (771): Mariana Amaya Gutiérrez.

Curules de listas independientes:

Generación del Hacer (1.132): Nicolás Vela Torres, María Camila Reyes e Iván Rojas.

Comité Ambiental (458): Juan David Caicedo.

Marcamos Corazones (451): Nicoll Gómez Buitrago.

Movimiento Juvenil M180° (387): Juan Sebastián Ubillus Herrera.

Curules de procesos y prácticas:

Fundación Crecer y Merecer (617): Isabella González Melo y Brahiam Carrillo Urueña.

ONG Primero País (403): José David Córdoba.

Corporación Debate y Lidera (276): Holmis Cortés Chalá.

Fundajut (327): Helder Alejandro Melo.

Además de su lista oficial, los conservadores también resultaron ganadores con la lista independiente Generación del Hacer. Así, las fuerzas azules se hicieron con seis de las 16 curules en juego. Cuando sesione el Consejo de Juventud ampliado, se sumarán tres consejeros más, representantes de sectores especiales o rurales.