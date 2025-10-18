María José Pizarro niega vínculos con hechos de violencia y rechaza intento de deslegitimar al Pacto

Colombia

La senadora María José Pizarro desmintió cualquier intento de vincularla con los hechos de violencia registrados recientemente en el país y con organizaciones señaladas de estar detrás de los desmanes.

“Desmiento cualquier intento de vincularme con hechos de violencia o con organizaciones responsables de los desmanes recientes”, escribió Pizarro en su cuenta de X.

La senadora aseguró que su compromiso “ha sido y será siempre con la movilización social pacífica y no violenta”, reiterando su respaldo a la protesta como un derecho fundamental y una herramienta de la democracia.

El mensaje de la congresista se dio en respuesta a versiones y publicaciones que la relacionaban con algunos de los líderes de las protestas y tomas que terminaron en disturbios.

En ese contexto, Pizarro subrayó que “rechaza de manera categórica cualquier acción violenta” y enfatizó que la transformación de Colombia debe construirse “con la fuerza de las ideas, el diálogo y el respeto a la institucionalidad”.

“Este tipo de asociaciones tendenciosas buscan deslegitimar nuestro proyecto político. No aceptamos que se usen para minar la unidad del Pacto Histórico”, añadió la senadora.

El pronunciamiento de Pizarro se suma a las reacciones que ha generado la publicación periodística sobre los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones y tomas de los últimos días.

Desde distintos sectores políticos se han pedido aclaraciones y responsabilidades frente a los disturbios y la posible participación de actores políticos en su organización.

La congresista insistió en que su trayectoria y postura siempre han estado ligadas a la defensa de la movilización ciudadana pacífica, destacando que la protesta debe entenderse como una expresión legítima de participación y no como un escenario para la violencia. “Creo en la protesta como derecho fundamental y herramienta democrática”, reiteró.

Por ahora, el Pacto Histórico no ha emitido un comunicado oficial conjunto, pero la declaración de Pizarro busca marcar una distancia clara entre el movimiento político y cualquier acto violento que haya ocurrido en el marco de las recientes manifestaciones.