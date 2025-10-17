“Va a estar bien interesante vivir en Bogotá en el 2030”: Jaime Luque
El reto más grande que ve el vicepresidente de asuntos corporativos de Sencia para una Bogotá Moderna es el de sostenerse en el tiempo a través de la inversión sostenida en megaproyectos.
Jaime Luque, vicepresidente de asuntos corporativos de Sencia, reflexionó sobre el futuro a corto plazo del Distrito en la primera cumbre Bogotá Moderna, presentada por Prisa Media. Para él, aunque tarde, la ciudad “llegará con toda” a una versión mejor conectada y más atractiva para el mercado global.
Lo anterior, entendiendo que los megaproyectos que se están ejecutando y planteando actualmente para el desarrollo de Bogotá, deben superar retos que van desde los estudios de mercado hasta los técnicos para proyectar una evolución de la sociedad, creyendo e invirtiendo en la innovación estructural.
Vea la entrevista completa a continuación: