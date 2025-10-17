¿Se cocina alianza en la centro derecha?: este es el requisito que deben cumplir los precandidatos

Colombia

Esta semana empezó a verse más claridad sobre cómo quedará la lista de aspirantes a la Presidencia de la República. La posibilidad de presentar esas firmas vence el próximo 17 de diciembre y un candidato necesita casi 700 mil firmas válidas, lo que significa que tiene que recoger casi un millón.

A esa cifra mágica llegaron esta semana dos aspirantes: los exministros Mauricio Cárdenas y Mauricio Lizcano. Con ese dato, empiezan a tomar fuerza esos dos nombres para que encabecen una eventual consulta de centro-derecha, en marzo.

Al parecer, ambos están dispuestos a recibir nombres para esa competencia, siempre que se les acerquen cumpliendo una de dos condiciones: que lleguen también con sus firmas recogidas o con el aval de un partido.

Alejandro Gaviria o Jorge Robledo: así está la puja para ser cabeza de lista al Senado

Durante esta semana tomó más fuerza algo que anticipamos hace semanas en Caracol Radio y es que el exministro Alejandro Gaviria se lanzará al Senado, no por la U, sino por el Nuevo Liberalismo.

Aunque el mismo Gaviria dice que por el momento no hay nada definido, el director y precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, ha dicho que sí lo propondrán ante la coalición para que sea la cabeza de lista.

Sin embargo, esta será una puja en la que tendrá que competir el exministro, pues hay al menos otros otros dos nombres: El de Jorge Enrique Robledo, quien se volverá a lanzar al Senado, y el de la actual senadora del Mira, Ana Paola Agudelo.

La próxima semana habrá una reunión para intentar definir este punto y a propósito de esta coalición, ya es oficial que allí, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza buscará dar el salto al Senado.

Se sigue moviendo el tablero de los precandidatos por firmas:

Daniel Quintero sigue analizando alternativas tras renunciar a la consulta del Pacto

A prpósito de la novela de la consulta del Pacto y el retiro de Daniel Quintero, dicen que él está analizando todas las opciones para ir a una consulta interpartidista en marzo. Una de las alternativas es buscar el aval de un partido y Quintero ya ha adelantado conversaciones con el Partido MAIS, el Partido Demócrata e incluso Unitarios, que encabeza la senadora Clara López.

Otra opción es esperar a que antes del 8 de noviembre el Consejo Nacional Electoral resuelva los procesos administrativos de Colombia Humana y Progresistas, para que se puedan unir al Pacto Histórico y termine siendo ese el partido que avale a Quintero.

El último camino, aunque no tan viable, es la recolección de firmas aunque desde su campaña afirman que ese es un proceso costoso y para el que queda poco tiempo. Eso sí, por lo pronto seguirán diciendo que el exalcalde de Medellin no está inhabilitado para volverse a postularse, a pesar de lo que han dicho la MOE y todos los expertos consultados.

¿El Partido de La U está lejos de tomar una decisión sobre a quién van a apoyar en las presidenciales?

Esta semana el Partido de la U adelantó dos encuentros con precandidatos. El primero, como anticipamos acá en Caracol Radio, con el exembajador Roy Barreras, de quien dicen en la colectividad, sigue teniendo fuerza y apoyo en un sector, debido a que fue fundador y presidente del Congreso cuando pertenecía a La U.

El segundo fue con el exgobernador Héctor Olimpo, que está adelantando su precampaña en la coalición La Fuerza de las Regiones.

Añun así, el tema sigue está crudo y van a continuar escuchando a otros precandidatos que han pedido pista como Juan Carlos Pinzón y el exministro Mauricio Lizcano. La decisión se va a demorar al menos hasta marzo, porque no quieren destapar sus cartas cuando faltan más de 6 meses para los comicios.