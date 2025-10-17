Procuraduría investiga a tres exfuncionarios de la DIAN por posible pérdida de $44mil millones

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por presunta omisión en el trámite de un recurso interpuesto por la empresa Petrobras, lo que habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a $44 mil millones.

Según el Ministerio Público, los investigados son Andrés Fernando Pardo, exdirector operativo de Grandes Contribuyentes (2021–2024); Christian Junot Quiñónez Cortés, exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación (2023–2024); y Gustavo Adolfo Mosquera Abello, quien ocupó el mismo cargo en 2024.

La investigación apunta a que los exfuncionarios no habrían remitido oportunamente a la Subdirección de Recursos Jurídicos un recurso de reconsideración presentado por Petrobras el 15 de febrero de 2023, luego de que la DIAN expidiera una liquidación oficial de revisión el 13 de diciembre de 2022.

En dicho acto administrativo, la entidad modificó la declaración de renta de la compañía correspondiente al año gravable 2018, ordenándole el pago de más de $47 mil millones.

El ente de control explicó que la falta de respuesta dentro del término legal dio lugar al silencio administrativo positivo, con lo que la liquidación perdió validez y se configuró una afectación al patrimonio público.

La Procuraduría señaló que en esta etapa procesal se busca establecer la veracidad de los hechos, determinar si los mismos constituyen falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron bajo alguna causal que excluya su responsabilidad.

De confirmarse las irregularidades, los exfuncionarios podrían enfrentar sanciones disciplinarias por la presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes.