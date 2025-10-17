“Llegué Yo” el nuevo trabajo musical del salsero Jerry Rivera

Una de las leyendas vivas de la salsa Jerry Rivera, presenta su esperado álbum “Llegué Yo”, una producción discográfica que marca su regreso después de 15 años y que representa un capítulo muy especial en su carrera de 36 años, se consolida como una de las voces más queridas del género tropical, el artista puertorriqueño celebra este lanzamiento en un momento clave: su nominación a los Premios Billboard de la Música Latina 2025, en la categoría “Tropical Artist of the Year, Solo”.

El álbum “Llegué Yo”, ya está disponible en las plataformas digitales y reúne 12 canciones que reflejan la esencia que lo convirtió en referente mundial con éxitos como “Qué hay de malo”, “Amores como el nuestro”, “Ese”, entre otros. El disco incluye dos baladas y una colaboración especial en la canción que da nombre al disco, con Wiso G, de Puerto Rico, a quien Jerry admira, y considera el mejor improvisador y pregonero entre los raperos, aportando así un matiz fresco y auténtico que conecta lo clásico de la salsa con la fuerza del rap.

Cortesía: @jerryrivera Ampliar

“Este álbum representa gratitud y conexión con mis raíces. Quise entregar a mi público un proyecto lleno de sentimiento, antes de dar paso a una propuesta mucho más atrevida que marcará una fase completamente distinta en mi carrera”, expresó Rivera, quien, con este lanzamiento ofrece a sus fanáticos un viaje sonoro cargado de la esencia que lo catapultó al éxito mundial, al mismo tiempo que abre la puerta a una nueva etapa de su trayectoria.

La producción de “Llegué Yo”, que simboliza un puente entre un antes y un después de la salsa, reafirma la vigencia de Jerry Rivera como uno de los artistas más influyentes de la música latina. En Colombia, país donde es considerado un ícono, sus canciones siguen sonando de generación en generación, consolidando un legado que ahora se renueva con “Llegué Yo” que se encuentra disponible en plataformas digitales, en redes sociales como @jerryrivera.