Petro a Vicky: Si es válido acusar a una persona por corrupción de familiares, ¿qué pasaría contigo?

No paran las controversias entre Gustavo Petro y Vicky Dávila, y la decisión de Daniel Quintero de retirarse de la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre no iba hacer la excepción.

Y es que el retiro inesperado de Daniel Quintero a tan solo unos días de la consulta interna, ha generado revuelo cuestionamientos por parte de la precandidata presidencial.

Vicky Dávila señaló que la decisión de Daniel Quintero tiene que ver con las investigaciones que avanzan por posible “corrupción” en contra de él y su hermano; sin embargo, aseguró que todo se trata de un show.

“Lo del acusado Daniel Quintero y su renuncia a la consulta, es un show que quién sabe qué pretende. En todo caso, se da en un momento en el que está acorralado por las acusaciones de corrupción en su contra y contra su hermano”, expresó la precandidata.

¿Qué respondió el presidente frente a esto?

El mandatario respondió a los cuestionamientos de la precandidata presidencial sobre Daniel Quintero, y aseveró en que sí se va a juzgar a alguien por más investigaciones en contra de su familia, ella no sería la indicada para hacerlo.