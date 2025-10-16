Dwayne “La Roca” Johnson presenta un dramático rol en “La Máquina”

Dwayne “La Roca” Johnson estrena su más reciente cinta “La Máquina” (The Smashing Machine), un drama biográfico dirigido por Benny Safdie. La cinta captura un viaje emocional y físico, subidas y bajadas, retratando los oscuros lados del éxito y más en la lucha libre. Con una destacada actuación de “La Roca” que deja a un lado su rol de héroe de acción para volverse más sentimental y humano.

Cortesia: Diamond Films Película “La Máquina” Ampliar

“La Máquina” es la historia real del luchador Mark Kerr (Johnson), figura clave en el origen de la UFC, que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer Dawn Staples (Emily Blunt). Una vida llena de ambición y sacrificio del que fue dos veces campeón de este torneo.

Protagonizada por Dwayne “La Roca” Johnson, Emily Blunt y Ryan Bader, la película está basada en la historia real documentada en la producción de John Hyams de 2002. “La Máquina” (The Smashing Machine) se encuentra disponible en salas de cine colombianas desde el 16 de octubre distribuida por Diamond Films.