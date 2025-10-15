Haití alcanzó cifra histórica de desplazados por violencia de pandillas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que 1,4 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares por la escalda de violencia de las pandillas.

“La expansión del control territorial de las bandas armadas interrumpe los circuitos de abastecimiento y las oportunidades económicas”, señala el informe, que describe un país azotado por la violencia armada, la inflación y el deterioro del tejido productivo.

En la capital, Puerto Príncipe, como en las provincias, los mercados se desocupan, los precios se disparan y las familias se ven obligadas a reducir sus comidas. Entre agosto de 2024 y julio de 2025, el aumento de los precios al consumidor superó el 30%, mientras que el costo de los alimentos se incrementó en un tercio en un año, indica el análisis.

¿Cuánto ha aumentado?

Más de la mitad de niños y mujeres representa un aumento del 36% desde finales del 2024 y es una cifra que nunca se había registrado en el país, según datos de la ONU.

“La gravedad de esta crisis exige una respuesta más intensa y sostenida”, dijo Grégoire Goodstein, jefe de misión en Haití de la OIM.

Para nadie es un secreto que una de las naciones más pobres del mundo, hace tiempo sufre la crueldad de bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política.

¿Desde cuándo ha empeorado?

Cabe destacar que la situación se ha deteriorado aún más desde principios de 2024, cuando las pandillas obligaron al entonces primer ministro Ariel Henry a renunciar. El país, que no ha celebrado elecciones desde 2016, está actualmente gobernado por un Consejo Presidencial de transición.

“Aunque las pandillas controlan casi la totalidad de la capital, la crisis se extiende más allá”, señaló la OIM.

Los centros de acogida para desplazados ya están sobrepoblados y la situación se ha agravado aún más por la expulsión de más de 207.000 haitianos de República Dominicana a principio de este año.