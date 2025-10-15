El cuerpo de Bomberos de Tunja atendió más de 25 emergencias por inundaciones el fin de semana

El capitán Julián Niño, del Cuerpo de Bomberos de Tunja, explicó que las inundaciones no se originaron por fallas estructurales en las viviendas, sino por el rebosamiento de las alcantarillas que no lograron evacuar el caudal acumulado. «Las lluvias fueron bastante fuertes y las calles se rebosaron; el agua empezó a ingresar por los sifones y alcantarillas hacia las viviendas», señaló el oficial.

Durante las labores de atención en los barrios El Dorado y Fuente Higueras, los bomberos brindaron recomendaciones a los habitantes sobre acciones preventivas para reducir riesgos. El capitán Julián enfatizó que la limpieza de canales y alcantarillas debe realizarse en temporada seca, adicional, se debe evitar el arrojo de escombros frente a las viviendas y puntualizó la importancia de sacar la basura en los horarios establecidos. «Muchas veces las bolsas se rompen antes de tiempo y los residuos terminan taponando los desagües, lo que impide un buen drenaje durante las lluvias», añadió.

El capitán también destacó que desde el Cuerpo de Bomberos se desarrollan campañas educativas en colegios y comunidades para fomentar el cuidado del entorno y la correcta disposición de residuos, además de mantener una línea directa con la ciudadanía a través de medios y redes sociales.

Por el momento las autoridades locales mantienen el monitoreo constante ante nuevas precipitaciones y reiteran el llamado a la comunidad a no arrojar basura en las calles para evitar taponamientos y emergencias por acumulación de agua en esta temporada de lluvias.