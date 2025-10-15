Ecopetrol abre licitación para servicios logísticos de la planta de regasificación en Coveñas

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó que se inició el proceso para contratar la logística del proyecto de la planta de regasificación de gas en Coveñas, Sucre, con el objetivo de atender la creciente demanda de gas en el país.

El contrato incluirá una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación, el sistema de amarre, sistemas de medición y todo el personal necesario para operación y mantenimiento. Las propuestas de los interesados serán recibidas hasta el próximo 19 de octubre.

La planta se ubicará dentro de la concesión portuaria del Terminal Marítimo de Coveñas, en la costa Caribe colombiana, específicamente en el Golfo de Morrosquillo, cerca de la unidad de monoboya TLU-3, y se conectará a la infraestructura existente.

Para Roa, el proyecto es un “hito decisivo para la seguridad energética de Colombia en el corto plazo” y un respaldo estratégico que fortalece la confianza en el suministro eficiente y confiable de gas natural, elemento clave para el bienestar de las familias, la competitividad industrial y el crecimiento económico, además de apoyar la integración creciente de energías renovables en el país.