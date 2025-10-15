Cambios en el Ejército: Sale el general William Fernando Prieto, comandante de la Primera División

Caracol Radio confirmó en primicia la salida del general William Fernando Prieto, actual comandante de la Primera División del Ejército Nacional, una decisión que se concretó en las últimas horas tras una reunión privada entre el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, y el propio Prieto.

Posteriormente, la cúpula militar sostuvo un encuentro con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el que quedó en firme la salida del alto oficial, quien tenía bajo su mando los departamentos de La Guajira, Cesar, Atlántico, Magdalena y Bolívar.

Por ahora, no se conocen los motivos oficiales de su retiro, aunque fuentes militares señalan que se trataría de una decisión estratégica dentro del proceso de reestructuración interna del alto mando.

Segundo cambio en un mes

Hace apenas un mes, Caracol Radio había anticipado la salida del general Fredy Gómez, otro de los oficiales que, al igual que Prieto, hizo parte del Comando de Inteligencia Militar.

Ahora, se sabe también que a la cuarta división del Ejército llegará el general Ricardo Roque, que estaba en el comando de ingenieros y enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía por un posible caso de corrupción en esa unidad.

La noticia de la salida del general Prieto, coincide con un hecho clave dentro de las Fuerzas Militares: este 16 y 17 de septiembre, 63 coroneles que están en su último año de rango se reunirán con el general Cardozo en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá.

Durante esas jornadas se iniciará el estudio de las hojas de vida, un paso determinante para definir quiénes serán los 12 nuevos brigadieres generales en 2026.