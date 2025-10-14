Más de 4.000 personas en Colombia están en búsqueda de un trasplante de órgano

El Instituto Nacional de Salud informó que entre enero y septiembre del 2025, 4.338 personas están en búsqueda de un trasplante para mantenerse con vida, de ellas 4024 necesitan un riñón, 178 un hígado, 48 pulmones y 37 personas buscan un corazón.

A estas cifras, se suma que es 597 pacientes están a la espera de un tejido ocular para mejorar su calidad de vida.

Ante este panorama, la directora del Instituto, Diana Pava destacó que en Colombia se debe fortalecer la cultura de donación de órganos y tejidos, ya que un donante contribuye a salvar 8 vidas, explicó que durante el 2024 se reportaron 7.4 donantes por cada millón de personas en países como España la tasa de donación es 52.6 por cada millón de habitantes, la más alta a nivel mundial.

En el caso de Colombia, durante este año se han concretado 1.042 trasplantes, 684 de ellos de riñón, 228 de hígado, 65 de corazón, 33 de pulmón, 26 de riñón y páncreas, y seis personas han recibido trasplante de riñón e hígado.

“Son más de 1.000 personas en las que gracias a la generosidad de un donante y la de sus familias pudieron salvar sus vidas porque entendieron la importancia de esta acción altruista,” dijo la directora del INS, Diana Pava.

Además, hace un llamado a desmitificar esta práctica, ya que la donación es un derecho y voluntad que debe ser expresado en vida y, debe darse a conocer a la familia.