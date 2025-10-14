Gobierno alista reforma al ICETEX: estará adscrito al grupo Bicentenario

El Viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, informó que el gobierno alista un proyecto de ley para reformar el ICETEX, una iniciativa de la que el Ministerio de Hacienda será el encargado de radicar ante el congreso en la legislatura actual.

Se trata de un proyecto que recoge varias discusiones al rededor de la transformación de la entidad, y de acuerdo a los primeros borradores que se han presentado, el ICETEX estaría adscrito al grupo Bicentenario que hace parte del ministerio de hacienda

Además, la reforma tendría criterios para mejorar y diversificar las fuentes de ingresos de la entidad.

En esta línea, el ICETEX asegura que acoge cualquier iniciativa de transformación institucional y financiera, siempre que su sostenibilidad y viabilidad estén respaldadas por un soporte técnico, fiscal, financiero y jurídico robusto.

Afirmaciones que realiza a propósito de que algunas propuestas de reforma de origen parlamentario carecen de la rigurosidad técnica necesaria, pues sus afirmaciones y bases no incluyen estudios de impacto fiscal, análisis financieros o sustento jurídico.