Procuraduría investiga fallas en túneles de la Transversal del Sisga: alertan posibles irregularidad

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en las obras del contrato de concesión Transversal del Sisga, administrado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Según el ente de control, varios túneles del proyecto —La Presa, Pluma de Agua, La Cascada, Moyas, Muros I y Muros II—, ubicados en la unidad funcional número tres, presentarían fallas en su sistema de energización, lo que podría contradecir los parámetros técnicos establecidos por el INVIAS en 2021 para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles viales en el país.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría realizará una visita técnica al corredor para verificar las condiciones reales de las estructuras. De igual forma, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la recolección de pruebas documentales con el fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían presentado las presuntas irregularidades en el proyecto de infraestructura.