Alarma en Boyacá: 35 suicidios en solo siete meses de 2025

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó 35 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente en Boyacá. De acuerdo con el boletín preliminar de defunciones, 28 de los casos corresponden a hombres y 7 a mujeres. A nivel nacional, el reporte señala 1.591 suicidios en el mismo periodo, de los cuales 1.267 fueron hombres y 324 mujeres.

En Boyacá, las ciudades intermedias concentran la mayoría de los registros. Sogamoso encabeza la lista con 9 casos (6 hombres y 3 mujeres), seguida por Tunja con 8 (6 hombres y 2 mujeres) y Duitama con 4 (3 hombres y 1 mujer). Los 14 casos restantes se distribuyen en otros municipios del departamento. Según el análisis por grupos de edad, el mayor número de muertes se presenta entre los 15 y 44 años, con 23 casos, seguidos por el rango de 45 a 64 años con 11, y un caso en mayores de 64 años.

Las autoridades de salud pública mantienen activos los canales de atención psicológica y las líneas de emergencia para apoyo emocional, entre ellas la Línea 123 y la Línea 192 opción 4 del Ministerio de Salud, disponibles las 24 horas.

También se promueven estrategias de acompañamiento en los municipios para fortalecer la prevención y el acceso a servicios de salud mental en zonas rurales y urbanas.