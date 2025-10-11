Ingenieros militares alistan regreso a las vías férreas del país tras más de 50 años

Luego de las múltiples propuestas y declaraciones del presidente Gustavo Petro de reactivar las vías férreas del país, el Ejército Nacional activó oficialmente el Batallón de Ingenieros de Ferrocarriles N.° 56, una ambiciosa iniciativa con la que busca recuperar una capacidad perdida desde hace más de medio siglo: la de contribuir al desarrollo ferroviario.

El proyecto, forma parte del plan de fortalecimiento de las capacidades del Arma de Ingenieros, y apunta a impulsar obras estratégicas que fomenten conectividad, movilidad sostenible y seguridad nacional.

¿Qué pasará con los recursos para el nuevo batallón ferroviario?

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, destacó la relevancia de este tipo de proyectos, pero también subrayó que su materialización dependerá del apoyo financiero del Gobierno.

“Tenemos la capacidad, nos entrenamos en ello, pero los presupuestos los tiene que poner el Estado, porque no tenemos presupuesto para eso”, advirtió el alto oficial, al referirse a la proyección del batallón ferroviario.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, inauguró el nuevo batallón ferroviario. Su principal objetivo será recuperar la vía férrea de 194 kilómetros, del corredor Villavicencio - Puerto Gaitán.



El nuevo batallón busca revivir una tradición que se remonta a 1871, cuando los ingenieros militares participaron en la construcción de líneas férreas que conectaron regiones apartadas del país.

Ahora, el Ejército pretende retomar ese legado con proyectos como la línea Villavicencio – Puerto Gaitán, de más de 194 kilómetros, así como apoyar el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria nacional y su integración con los corredores logísticos y productivos.

Aunque el proyecto aún no ha empezado a funcionar formalmente, el Ejército trabaja en su estructuración, junto con la creación del Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos (BIODE) N.° 91, enfocado en la atención de riesgos QBRN (químicos, biológicos, radiológicos y nucleares).

“Estamos listos para hacerlo. Tenemos la experiencia, el conocimiento técnico y la historia que nos respalda. Pero sin recursos, será difícil convertir esta visión en realidad”, puntualizó el comandante del Ejército.