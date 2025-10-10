Neutralizado alias “Platanote”, cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco” en Cauca

Cauca

Las Fuerzas Militares confirmaron la neutralización de alias “Platanote”, cabecilla principal de la estructura 30 “Jhonier Toro Arenas”, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de “Iván Mordisco”.

En la operación también fueron abatidos tres presuntos integrantes de esa organización, en la vereda Bocas de Patía, municipio de Timbiquí, Cauca.

De acuerdo con el Comando General, alias “Platanote” tenía una trayectoria delictiva de más de 35 años. Durante ese tiempo pasó de ser guerrillero raso en las extintas FARC a convertirse en máximo cabecilla de la estructura que controlaba las rentas ilícitas en las costas del Cauca y Nariño, y ordenaba el reclutamiento de menores.

Las autoridades señalaron que el hombre fue responsable de múltiples acciones armadas y atentados contra la Fuerza Pública.

En 2022 habría ordenado el asesinato del líder social Domingo Mancilla Cundumil en Guapí, Cauca, y participó en enfrentamientos con el ELN. En años posteriores dirigió ataques contra unidades del Ejército, la Armada y la Policía en el Pacífico sur.

Sobre él pesaba una orden de captura por desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

El Ministerio de Defensa destacó que la operación representa un golpe a las estructuras que operan en el suroccidente del país, al afectar sus fuentes de financiación provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.