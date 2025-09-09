Francia: Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro para reemplazar a François Bayrou, que apenas estuvo nueve meses en el cargo, informó la presidencia.

Macron pidió a Lecornu “consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto para la nación y lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, indicó el Elíseo en un comunicado.

Lecornu ha sido el titular de la cartera de Defensa durante más de tres años, marcados por la invasión rusa de Ucrania y está considerado un aliado leal y discreto del presidente Macron.

El político de 39 años ha sido uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno de Francia desde la elección de Macron en 2017, pese a los múltiples cambios de gobierno provocados por la inestabilidad política actual.

¿Por qué salió del cargo el anterior primer ministro?

François Bayrou, dejó el cargo como Primer Ministro tras perder de forma masiva (364 votos frente a 194) la moción de confianza que él mismo había convocado para recibir respaldo a su diagnóstico sobre la delicada situación de las finanzas públicas y a sus planes para recortar el déficit.

Dado que Bayrou ya presentó su carta de renuncia y el presidente ya nombró nuevo primer ministro, Sebastien Lecornu asume inmediatamente.

Crisis política y económcia

Coincidiendo con su dimisión, por primera vez en más de dos décadas la prima de riesgo de la deuda francesa superó esta mañana a la de Italia, con 82 puntos básicos frente a 81,8 en el contexto de la inestabilidad política, lo que la deja como la peor de la eurozona.

El presidente francés Emmanuel Macron y su nuevo primer ministro, Sebastien Lecornu.

El veterano político centrista llegó al cargo tras la censura a su predecesor, el conservador Michel Barnier quien sólo estuvo en funciones tres meses. En su mandato de apenas nueve meses, tuvo que afrontar ocho mociones de censura, que en Francia no tienen carácter constructivo, es decir que pueden salir adelante sin que se forme un nuevo gabinete con una mayoría parlamentaria.

Inestabilidad francesa

La profusión de mociones de censura en la situación de gran fragmentación parlamentaria que hay en Francia es resultado de la utilización de un dispositivo constitucional, el artículo 49.3, que permite al Gobierno adoptar un texto sin someterlo al voto del Parlamento, pero a condición de someterse inmediatamente a una moción de censura.

¿Ruptura o continuidad?

Aunque la izquierda ganó los comicios, Macron nombró primer ministro al conservador Michel Barnier en septiembre en nombre de la “estabilidad” y al centrista François Bayrou en diciembre. Ambos cayeron.

Las oposiciones advirtieron que sin un cambio de política respecto a los ocho años de “macronismo”, el nuevo gobierno correría la misma suerte.

El partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) fue más allá este martes y presentó una moción para destituir a Macron, que no tiene visos de prosperar. Un 64% de franceses quiere su marcha, según un sondeo reciente de Odoxa-Backbone.