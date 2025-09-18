Francia: medio millón de personas protestan en favor de un aumento en impuestos a multimillonarios

Protestors demonstrate in Strasbourg, eastern France on September 18, 2025, during a day of nationwide strikes and protests called by unions over France's national budget. France is bracing for a day of nationwide protests on September 18, 2025, with a source close to the authorities saying some 800,000 people are expected to take to the streets. In a rare show of unity, trade unions have urged French people to strike in protest at the authorities' "horror show" draft budget designed to reduce France's ballooning debt. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP) / FREDERICK FLORIN

Unas 500 mil personas, según el reporte de las autoridades, protestaron en Francia este martes, 18 de septiembre, en contra de la política fiscal del gobierno presidido por Emmanuel Macron.

Los manifestantes exigen al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que abandone la política de “austeridad” en los presupuestos para 2026 y aumente los impuestos a los ultrarricos.

François Bayrou, quien perdió la moción de confianza del Parlamento y dejó el cargo de primer ministro el pasado 9 de septiembre, preveía recortes por 44.000 millones de euros (51.900 millones de dólares) y la supresión de dos días feriados en su plan presupuestario para el próximo año.

La Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los sindicatos que convocó las manifestaciones, aseguró que “más de un millón” de personas hicieron parte de la jornada de protestas, que también sirvió para expresar el “hartazgo” con el presidente francés, Emmanuel Macron, cuya política fiscal y social ha ocasionado varias oleadas de protestas desde su llegada al poder en 2017.

Lecornu, designado por Macron, anunció la elaboración de un nuevo plan, que ya no incluirá la supresión de los días feriados. Sin embargo, los sindicatos mantuvieron la jornada de concentraciones para exigir al gobierno que abandone el “museo de los horrores” previstos por Bayrou.

Franceses a favor de la “tasa Zucman”: un impuesto del 2% anual a los patrimonios mayores a 100 millones de euros

En este contexto, surge la propuesta de implementar un impuesto conocido como la “tasa Zucman”, que grava con un 2% anual los patrimonios mayores a 100 millones de euros (118 millones de dólares). Un 86% de los franceses estaría a favor, según un sondeo reciente.

El primer ministro centroderechista ya rechazó esta medida, a la que también se oponen sus aliados conservadores en el gobierno, la patronal y la extrema derecha, se dijo “dispuesto” a trabajar sobre cuestiones de “justicia fiscal”.

Pero además, los sindicatos piden derogar la reforma de las pensiones de 2023 y que se otorguen más recursos para los servicios públicos, reclamos ya presentes en otras movilizaciones como la de los “chalecos amarillos” (2018-2019) o contra el retraso de la edad de jubilación (2023).

Lecornu, en minoría, debe presentar su proyecto de presupuestos a mediados de octubre, en un contexto de presión para reducir el déficit (5,8% del PIB en 2024) y la deuda pública (114%).

Protestors hold French national flags and a slogan which reads "Tax the rich" in Bordeaux, southwestern France, on September 18, 2025, during a day of nationwide strikes and protests called by unions over France's national budget. France is bracing for a day of nationwide protests on September 18, 2025, with a source close to the authorities saying some 800,000 people are expected to take to the streets. In a rare show of unity, trade unions have urged French people to strike in protest at the authorities' "horror show" draft budget designed to reduce France's ballooning debt. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP) / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Ampliar

El primer ministro multiplica así los contactos con los partidos para evitar caer en el Parlamento, como le ocurrió a sus dos predecesores. Este escenario recrudecería aún más la crisis política y los llamados a la dimisión de Macron, presentes también durante las manifestaciones.

“El presidente es el caos y todo lo que ha ocurrido en este momento es el resultado de su acción”, dijo el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, desde Marsella.

Altercados entre manifestantes y autoridades: tres heridos y más de 180 detenidos

Las autoridades desplegaron 80 mil policías y gendarmes. En su gran mayoría, las marchas se desarrollaron de forma pacífica. No obstante, las fuerzas de seguridad hicieron uso de gases lacrimógenos contra manifestantes en ciudades como París, Nantes o Rennes.

En París, un grupo de manifestantes irrumpió durante 20 minutos en el Ministerio de Finanzas para sugerir, “amable pero firmemente”, que “busque el dinero donde está: en los bolsillos de los más ricos”, como comentó a AFP Fabien Villedieu, del sindicato SUD Rail.

Este reclamo también estuvo presente en la manifestación en la capital. Al son de bandas de música, miles de manifestantes, muchos jóvenes, desfilaban detrás de lemas como “Política de Austeridad: Basta” o “Graven a los ricos”.

A su vez, en Lyon, un policía, un manifestante y un periodista resultaron heridos tras los enfrentamientos entre la policía y un grupo de jóvenes enmascarados que encabezaban una marcha.

Además, el Ministerio del Interior confirmó la detención de, al menos, 181 personas.