Frustran un atentado yihadista contra el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever

En horas de la mañana las autoridades de Bélgica informaron que detuvieron a tres jovenes sospechosos de crear un plan para atentar contra el primer ministro del país europeo, Bart De Wever.

De acuerdo con la Fiscal, Ann Fransen, los capturados de 18, 23 y 24 años fueron privados de la libertad por intento de asesinato y participación en actividades de un grupo terrorista yihadista. De la misma forma, aseguró que durante la inspección de la residencia de uno de los señalados, la policía encontró explosivos cargados en un dron con el que se iba a cometer el acto y bolas de acero.

En otro domicilio hallaron una impresora 3D con la que muy posiblemente fabricaron piezas vinculadas al plan. “También hay indicios de que pretendían usar un dron para acoplar la carga”, afirmó la fiscal Fransen, en declaraciones recogidas por la cadena VRT.

Los tres individuos vivían en Amberes ciudad portuaria considerada uno de los principales puntos de entrada de mercancías de Europa y fueron arrestados después de que un juez antiterrorista ordenara el registro de sus viviendas con apoyo de perros detectores de explosivos.

Mediante un comunicado, la institución indicó que la idea era realizar un atentado inspirado en el yihadismo dirigido a políticos, pero no precisó los nombres propios de los objetivos. Sin embargo; la prensa local apunta a que Bart De Wever, ex alcalde de Amberes y actual primer ministro, se encontraba entre los blancos.

“Este caso demuestra que todos los servicios de seguridad deben mantenerse alerta ante el riesgo de ataques terroristas”, señalo la fiscal.

Por su parte, el ministro de energía Mathieu Bihet dejó ver su respaldó al jefe de gobierno. “El terrorismo nunca ha desaparecido. Sigue siendo un enemigo en nuestra democracia que debe seguir combatiéndose”, publicó en X.

Cabe destacar que los fiscales recordaron que en lo que va del año se han abierto unas 80 nuevas investigaciones sobre terrorismo, superando el total de casos registrados en 2024.