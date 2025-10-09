VelaFi y Minteo fortalecen el puente financiero entre Colombia y Asia

VelaFi, el principal proveedor de infraestructura financiera basada en stablecoins de América Latina, y Minteo, empresa emisora de COPM, una stablecoin respaldada 1:1 por pesos colombianos, anuncian una alianza estratégica para ofrecer a clientes en toda la región acceso eficiente y seguro a moneda local en Colombia.

La razón de la alianza entre VelaFi y Minteo se basa en responder a la necesidad de combinar infraestructura internacional de VelaFi con la fortaleza local y regional de Minteo. Vale la pena mencionar que Minteo cuenta con un stablecoin COPM, respaldada 1:1 por reservas líquidas en bancos regulados y auditada mensualmente, junto con una red de dispersión que ya utilizan decenas de empresas en Colombia.

Esta colaboración introduce una solución que combina la estabilidad de las stablecoins con una infraestructura capaz de operar globalmente, brindando a empresas, plataformas y operadores transfronterizos la posibilidad de convertir y mover fondos en pesos colombianos (COP) sin las demoras, sobrecostos y fricciones de los sistemas tradicionales. Con ello, se habilita un comercio más fluido entre Colombia, el resto de LATAM y mercados estratégicos como Asia.

“Esta alianza refuerza nuestro compromiso de conectar LATAM con Asia a través de infraestructura moderna y segura”, señaló Hongyi Tang, VP de LATAM en VelaFi. “Al integrar una stablecoin respaldada por pesos colombianos, ampliamos las posibilidades para que nuestros clientes accedan a mercados estratégicos y operen sin las limitaciones de los sistemas de pago tradicionales.”

Esta colaboración redefine la manera como las empresas se conectan en el país con el resto del mundo. Se podrán realizar operaciones más rápidas, transparentes y estables, fortaleciendo así la competitividad en el escenario global.