“Solo atendemos personas vivas”: Sura sobre denuncia de presidente Petro por robo de dinero de salud

Recientemente, el presidente Gustavo Petro afirmó a través de su cuenta de X, que las EPS se robaron casi 3 billones de pesos entre el 2020 y el 2023, con tratamientos a ceca de 274.000 personas que registradas como fallecidas, generando sobrecostos en los medicamentos.

Según un mensaje enviado del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al primer mandatario, alertó que la EPS Sura, tendría las mayores cifras por esta situación:

“Sr Presidente. Usted puede ver como han cobrado servicios de atención a personas fallecidas 2020-2023 en número de 274.434 por un valor de 1.386.351.878.885. Medicamentos con valores por encima del Precio Maximo de Venta ( PMV ) 2019-2023, por vale de 1.422.599.038.171 . Es Sura el de mayores cifras en ambos casos. En total 2.808 billones entre fallecidos y medicamentos.”

Razon por la cuál, el ministro también le informó que interpondrán una denuncia por este caso.

Sura responde que solo atiende a personas vivas

La EPS respondió que solo atienden a personas vivas, y los casos referidos, corresponden a servicios brindados a usuarios que, a la hora de atenderlos, se encontraban con vida.

“Las diferencias que pueden verse en los registros administrativos se deben a los tiempos que transcurren entre la atención médica, la validación de los datos y la facturación, procesos comunes en la operación del sistema de salud. Estos soportes y evidencias fueron previamente entregados a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Salud”, dice la EPS Sura.

Frente a los sobrecostos de medicamentos, aseguran que no han tenido responsabilidad fiscal relacionada con el pago de fármacos, pues estos se han mantenido dentro de los valores establecidos por el Ministerio.