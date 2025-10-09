Plan de paz para Gaza, traerá alivio para la población: jefe de misión de Médicos Sin Fronteras

En entrevista con 10AM habló Joan Tubau, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Gaza, quien aseguró que el acuerdo traerá alivio a la población de esta zona, tras dos años de sufrimiento, de muertes y bombardeos: “Lo entendemos como un primer paso hacia algo que tiene que ser más estable y que se extenderá en el tiempo para que la gente pueda recuperar su vida y su dignidad, además para que nosotros podamos hacer nuestra labor”.

MSF continuará atendiendo a los enfermos mientras sea necesario y se requiera su asistencia. La organización ya estaba ubicada en Gaza desde antes de la guerra, el jefe de misión aclaró que ellos cesaron las actividades de forma momentánea en la ciudad de Gaza pero no en la Franja.

Las mayores dificultades:

Joan Tubau, contó que durante las operaciones en medio de la guerra las dificultades han sido indescriptibles. El volumen de heridos ha desbordado sus estructuras, sus hospitales y médicos.

Los bloqueos que ha impuesto el estado de Israel han obstaculizado una buena parte de los suministros que son necesarios para hacer el trabajo como suministros médicos, gasolina para que funcionen los generadores, medicamentos y también como médicos han sufrido las consecuencias directas de la guerra: “Nuestros compañeros han sufrido las pérdidas de familiares, ataques directos y han tenido que trabajar sin haber recibido alimentos”.

Alimentos:

Desde que se impuso el bloqueo por parte de Israel, buena parte de la ciudadanía se alimenta solo de lo que llevan los camiones que entran a la Franja, si ese flujo se interrumpe, la población empieza a sufrir la carestía de alimentos: “El hambre es generalizada. Vemos todos los días cómo esto pone en riesgo la salud de los niños y en general a las mujeres embarazadas y lactantes que es algo poco común”.

Hoy en la ciudad de Gaza no hay panaderías, no hay pan y el pan es el último recurso, indicó con gran preocupación Joan Tubau, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Gaza.

“Hemos perdido cerca de 15 compañeros bajo los ataques del ejército Israelí, dos de ellos en la última semana. Eran dos compañeros que estaban esperando un autobús en una estación”.

Motivación en medio de las dificultades:

Joan Tubau, argumenta que en algunas ocasiones cuando hay pérdidas en el equipo, tienen sentimientos de rabia, frustración y tristeza, pero eso mismo les da más fuerzas y motivación para honrar a las víctimas inocentes para continuar con su trabajo.