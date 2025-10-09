MinDefensa canceló nombramiento como asesor a exmilitar cuestionado por falsos positivos

El ministerio de Defensa emitió un comunicado donde explicó las razones del porque fue retirada la hoja de vida del teniente coronel en retiro Francés Orlando Reyes Rodríguez de la entidad para el cargo de asesor.

“El ministerio tomó la decisión de no continuar con el proceso de vinculación del señor reyes Rodríguez a ningún cargo proceso dentro de la entidad”, afirma el comunicado.

Cabe recordar que el Coronel en retiro Reyes Rodríguez, fue llamado a calificar servicios en 2024, donde se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz y confesó su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Casanare, Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca.

“Está determinación se adopta en el marco del compromiso institucional con los más altos estándares éticos y de transparencia, garantizado que toda vinculación al sector Defensa se realice con base en el mérito, la idoneidad y la integridad moral de los aspirantes”, resalta la misiva.

Por último, el ministerio de Defensa indicó que reitera su respeto irrestricto por los derechos humanos, la justicia transnacional y las víctimas del conflicto armado.

“Ninguna persona involucrada en procesos judiciales o disciplinarios relacionados con violaciones graves de los derechos humanos podrá ejercer cargos en la institución”, afirmó.