Juez ordenó cárcel a dos presuntos atracadores por intento de homicidio en Mompox, Bolívar

La Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal Bolívar, logró la captura por orden judicial de Neider Yesid Galván Martínez, de 26 años, y Jesús David Rodríguez Rodríguez, de 30, quienes fueron enviados a la cárcel por el delito de homicidio en modalidad de tentativa en concurso con hurto calificado.

Las capturas se realizaron en el barrio San Francisco del municipio.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían involucrados en los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre, cuando un comerciante identificado como Fabián Arturo Ospino Castro, de 42 años, fue atacado con un arma cortopunzante mientras se desplazaba en motocicleta por el barrio Bocagrande de Mompox.

La víctima habría sido abordada por cinco sujetos que intentaron robarle dinero y objetos personales. Al no conseguir su propósito, lo agredieron y huyeron del lugar, dejándolo gravemente herido.

Estos sujetos presentan anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, fuga de presos, tráfico de estupefacientes y hurto.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Al respecto el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado, dijo: “En lo corrido del año 2025, en el departamento de Bolívar, hemos intensificado los esfuerzos contra el hurto y el homicidio. Hasta la fecha, se han realizado 33 capturas por el delito de homicidio y 80 capturas por el delito de hurto”.