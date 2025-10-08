Vehículos abandonados en zonas públicas de El Carmelo y El Campestre fueron retirados por el DATT

Vehículos abandonados que durante años se convirtieron en guarida de roedores y delincuentes quedaron en el pasado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En un trabajo coordinado entre el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, Espacio Público y las Alcaldías Locales, se retiraron más de 17 vehículos abandonados en zonas públicas de El Carmelo y El Campestre.

Estos automotores, que permanecían estacionados durante largos periodos de tiempo generaron afectaciones en el tránsito y se convirtieron en focos de inseguridad y contaminación.

“Estamos comprometidos con mantener una ciudad ordenada y segura, los vehículos abandonados ocupan zonas que deben estar disponibles para la circulación o el uso ciudadano, y además representan riesgos para la seguridad y la salubridad”, indicó José Ricaurte, Director del DATT, quien además explicó que estos procedimientos hacen parte de una estrategia integral de control y recuperación del espacio público.

En estos mismos lugares, también se pudo evidenciar que funcionaban talleres informales, incluso algunos vehículos invadían el espacio público de una institución educativa en el barrio El Carmelo.

“La recuperación de este lugar representa un avance invaluable para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y familias. Hoy, más de 1.500 niños, niñas y adolescentes que acceden diariamente a la institución por esta portería, cuentan con un entorno más ordenado, limpio y seguro, lo que contribuye de manera directa a su tranquilidad y protección”, expresó en una comunicación la de la Institución Educativa San Lucas, Yasminy Gómez Coronel.

El DATT hace un llamado a los propietarios de vehículos a no abandonar sus automotores en zonas públicas, recordando que esta conducta puede acarrear sanciones e inmovilizaciones. El compromiso de una movilidad más fluida, segura y responsable depende de todos los cartageneros.