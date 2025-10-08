¿Qué es la Consulta Campesina y por qué busca llegar a las urnas?

Colombia

Ya fue avalada por la Registraduría Nacional, la iniciativa fue construida colectivamente durante la Asamblea Popular Campesina, realizada en agosto pasado, con la participación de más de 800 organizaciones rurales, comunidades indígenas y afrodescendientes, así como representantes del Gobierno Nacional. Su objetivo es que “los colombianos se pronuncien sobre temas centrales de la Reforma Agraria Integral y el papel del campesinado en la política pública del país.” como lo indicaron sus promotores.

¿Qué es la consulta campesina?

La Consulta Popular Campesina, un mecanismo de participación ciudadana que busca que el pueblo decida directamente sobre el futuro de la tierra, la producción agrícola y los derechos rurales.

Con esta iniciativa, los promotores buscan “blindar” la Reforma Agraria, es decir, convertirla “en un mandato ciudadano que no dependa de decisiones coyunturales del Congreso, sino que se sustente en la voluntad popular.” Según sus impulsores, se trata de un paso hacia la democracia rural y la justicia territorial, en un país donde la desigualdad en el acceso a la tierra sigue siendo una de las más altas de América Latina.

¿Cómo buscan llegar a las urnas?

La campaña, espera hoy en su primer día superar las 100.000 firmas, recorrerán el país con brigadas rurales, ferias y jornadas pedagógicas para alcanzar la meta de cuatro millones de apoyos y llevar la consulta a las urnas.

¿Cuáles son las preguntas de la Consulta Campesina?

1. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra, como estrategia para superar la desigualdad y la violencia?

2. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme Entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar el hambre?

3. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos?

4. ¿Está usted de acuerdo en que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género?

5. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?