iNNpulsa y Tiendanube lanzan “Ecommerce Pro” para formar a 350 emprendedores

Con el propósito de impulsar la transformación digital de las mipymes en el país, surge “Ecommerce Pro”, una iniciativa creada en conjunto entre iNNpulsa Colombia, su estrategia CEmprende y Tiendanube. El programa está diseñado para fortalecer a 350 negocios consolidados y en etapas de madurez, a través de formación especializada en comercio electrónico y marketing digital. Su objetivo es preparar a los emprendedores para aprovechar al máximo la temporada comercial de fin de año, marcada por fechas clave como Black Friday, Cyberlunes y Navidad.

Durante el ciclo, que incluye cinco masterclasses, los participantes accederán a clases en vivo, así como a herramientas y recursos creados por expertos. Al ser un programa 100% virtual, permitirá llegar a negocios de diferentes regiones del país, fomentando la inclusión digital y contribuyendo al crecimiento del ecosistema emprendedor colombiano.

“Desde iNNpulsa Colombia y con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mantenemos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los emprendimientos y mipymes colombianas. Esta iniciativa creada en conjunto con Tiendanube es una oportunidad potente para mejorar la presencia de sus negocios en entornos digitales e incrementar sus ventas”, destacó Héctor Julio Fuentes Durán, gerente general de iNNpulsa Colombia.

El programa contará con la participación de expertos en pagos en línea, logística inteligente y automatizada, especialistas en publicidad digital y estrategia de contenido orgánico. Ellos liderarán capacitaciones en aspectos clave como la creación y automatización del e-commerce, marketing de contenidos para redes sociales, publicidad digital, medios de pago en línea y logística eficiente aplicada al comercio electrónico.

La convocatoria para “Ecommerce Pro” estará abierta hasta el 9 de octubre, para personas de todo el país que tengan un negocio con ventas demostrables. La participación es gratuita y se deberán tener en cuenta estos requisitos:

Ser persona natural o jurídica con un negocio activo en cualquier sector o industria, que comercialice exclusivamente productos físicos. No se admitirán negocios de servicios, infoproductos ni productos de consumo inmediato.

Contar con un perfil de negocio activo en Instagram o Facebook, con publicaciones constantes y evidencia de actividad continua.

Registrar ventas mensuales superiores a $1.000.000 COP a través de canales online.

Tener una operación mínima de dos años en el mercado.

No tener una tienda virtual activa en Tiendanube ni en otra plataforma de ecommerce.