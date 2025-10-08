Ganadores del Festival El Dorado 2025, el evento que celebra la creatividad en Colombia

El Festival El Dorado celebró su edición 2025 con la tradicional ceremonia de premiación, en el Club Altos del Chicalá en Anapoima (Cundinamarca). Bajo la presidencia del jurado de los argentinos Sebastián Wilhelm y Maximiliano Anselmo, fueron distinguidas las ideas más innovadoras y efectivas desarrolladas en Colombia durante el último año.

En total se entregaron 25 oros, incluyendo uno para Young Golds Media Latam; 31 platas, 32 bronces y 4 Grand Prix en 23 categorías, que abarcaron desde estrategia y experiencia de marca hasta innovación, sostenibilidad, salud y entretenimiento. En esta edición se inscribieron campañas provenientes de 61 agencias y anunciantes, lo que reflejó el alcance y la diversidad de la creatividad en Colombia. El jurado, conformado por referentes de Italia, México, Brasil y Argentina, entre otros, resaltó la evolución del trabajo creativo en el país y su capacidad para generar impacto tanto en los negocios como en la cultura.

Por su parte, Paula Feged, directora ejecutiva del Festival El Dorado, afirmó: “En esta edición vimos ideas que no solo responden a los retos de la industria, sino que se atreven a replantear el rol de la creatividad frente a la sociedad. El Dorado demuestra cómo el talento local se codea con estándares internacionales y cómo las marcas en Colombia están utilizando la creatividad para generar un impacto real en la sociedad”.

Los principales ganadores del Festival El Dorado 2025:

Mejor agencia: Sancho BBDO

Mejor agencia independiente: Name

Mejor anunciante: Netflix

Mejor productora: Akira

Marketer Creativo del año: Hernán Isaza, Marketing Manager Netflix

La velada tuvo como punto culminante la entrega del premio ‘Leyenda El Dorado 2025’ a Francisco Samper, fundador de Lowe SSP3, reconocido por más de cuatro décadas de trayectoria y por ser figura clave de la publicidad iberoamericana. El evento concluyó con un concierto en vivo de Systema Solar, en una celebración que unió creatividad y diversidad cultural.

El Dorado es, además, el representante oficial en Colombia del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. En ese marco, durante el evento también se entregaron las 18 estatuillas (3 Oros, 6 Platas y 9 Bronces) obtenidas por agencias colombianas en la más reciente edición de Cannes, considerado el encuentro más prestigioso de la industria a nivel mundial.