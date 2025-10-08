El Ejército Nacional de Colombia refuerza la seguridad en las vías de Boyacá

Con el propósito de garantizar viajes seguros por las vías del departamento, la Primera Brigada del Ejército Nacional orgánica de la Quinta División, ha desplegado más «de 400 soldados por las diferentes carreteras con la finalidad de brindar acompañamiento y apoyo a la Policía Nacional y a las demás autoridades para prevenir acciones que afecten la tranquilidad ciudadana», señaló el coronel Frank Bonilla.

Asimismo, el coronel mencionó que se han obtenido «resultados operacionales frente a la delincuencia común», gracias a los puestos de control y patrullajes que se mantienen activos durante toda la semana de receso.

El llamado a las personas del departamento y visitantes es a conducir con precaución, respetando las normas de tránsito para garantizar un regreso seguro a casa durante esta semana de receso escolar. Y, por otro lado, es hacerles la invitación para que conozcan Boyacá que es «un departamento multicultural, con una gran gastronomía, paisajes y el calor humano de su gente. Invitamos a quienes no lo conocen a venir y a quienes ya lo visitaron, a repetir la experiencia en un territorio seguro y acogedor» afirmó el coronel Frank Bonilla.