Andy Rivera presenta su primer concierto en el Movistar Arena “Un día a la vez”

La estrella de la música urbana, Andy Rivera, tiene todo listo para su tan esperado espectáculo “Un día a la vez”, programado para el próximo 18 de octubre en el Movistar Arena. Esta será la primera vez que el artista risaraldense se presenta en este emblemático escenario y su regreso a un recinto principal en Bogotá tras más de un año de ausencia, consolidando un momento clave en su carrera.

Bogotá continúa posicionándose como epicentro musical, acogiendo a uno de sus exponentes más representativos. Andy Rivera, hijo de la leyenda de la música popular Jhonny Rivera, ha dejado una marca imborrable en el género urbano colombiano desde sus inicios, con hits como “Salgamos”, “Monumento” y “Espina de Rosa”. Además, canciones como “Te Pintaron Pajaritos”, lo catapultaron al reconocimiento nacional y le valieron premios Nuestra Tierra como Mejor Artista Nuevo y Canción Urbana, y colaboraciones que alcanzaron certificaciones de oro y platino por “Alguien Me Gusta” junto a Jessi Uribe, Andy se ha consolidado como una figura influyente en la escena.

Cortesía: @andyrivera “Un día a la vez” Ampliar

Ha sido nominado a premios Billboard y Latin Plug, y ha ganado galardones como los MTV Millennial Awards en categoría “Artista + Flow”. Su versatilidad se refleja en su discografía, con sólidos proyectos como los EP “La Nueva Era”, “50/50” y “DUAL”. Además, en 2024 se vio bien posicionado con lanzamientos como “Primera Cita” y mantuvo su relevancia con temas como “Monumento” con Ñejo y Ryan Castro, que acumula más de 60 millones de reproducciones.