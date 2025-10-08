Águilas Doradas Vs. Medellín: Siga EN VIVO el juego pendiente por la fecha 11 de la Liga
El Poderoso podría alcanzar el liderato del campeonato de conseguir una victoria.
Águilas Doradas y Deportivo Independiente Medellín se ponen al día en la Liga colombiana. Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Polideportivo Sur, en juego pendiente por la fecha 11 del presente campeonato.
Final primera parte, Águilas Doradas 2, Independiente Medellín 1.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Jorge Obregón.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mateo Puerta.
Remate rechazado de Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Francisco Chaverra.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Delvin Alfonzo.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Wuilker Fariñez.
Remate parado a la escuadra izquierda. Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Decisión del VAR: No Fue Penalti Independiente Medellín.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Brayan Léon (Independiente Medellín).
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Francisco Fydriszewski con un pase de cabeza.
¡Gooooool! Águilas Doradas 2, Independiente Medellín 1. Jhon Palacios (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Jarlan Barrera con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Frank Lozano.
Remate rechazado de Francisco Chaverra (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil. Asistencia de Jarlan Barrera.
Hernán Lópes (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Hernán Lópes (Águilas Doradas).
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jaen Pineda (Águilas Doradas).
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Frank Lozano (Águilas Doradas).
Remate rechazado de Johan Caballero (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área.
Mano de Jhon Palacios (Independiente Medellín).
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Washington Aguerre.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jaen Pineda (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Johan Caballero.
Yony González (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Londoño (Independiente Medellín).
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el centro del área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jarlan Barrera.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Frank Lozano intentó un pase en profundidad pero Yony González estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Delvin Alfonzo (Águilas Doradas).
Leyser Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Yony González (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Halam Loboa (Independiente Medellín).
¡Gooooool! Águilas Doradas 2, Independiente Medellín 0. Diego Hernández (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Johan Caballero con un centro al área tras botar una falta.
Jorge Obregón (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jhon Palacios (Independiente Medellín).
Remate fallado por Hernán Lópes (Águilas Doradas) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Matías Ramírez con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Leyser Chaverra.
¡Gooooool! Águilas Doradas 1, Independiente Medellín 0. Mateo Puerta (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería.
Remate fallado por Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha.
Remate fallado por Frank Lozano (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Matías Ramírez con un centro al área tras botar una falta.
Mano de Francisco Chaverra (Independiente Medellín).
Falta de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín).
Yony González (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Hernán Lópes (Águilas Doradas).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jaen Pineda (Águilas Doradas).
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jaen Pineda (Águilas Doradas).
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Brayan Léon.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento