Águilas Doradas Vs. Medellín: Siga EN VIVO el juego pendiente por la fecha 11 de la Liga

Águilas Doradas y Medellín se miden en juego pendiente de la fecha 11 / Colprensa.

Águilas Doradas y Deportivo Independiente Medellín se ponen al día en la Liga colombiana. Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Polideportivo Sur, en juego pendiente por la fecha 11 del presente campeonato.