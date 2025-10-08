Abogado de Petro lleva ante la CIDH una denuncia por “agenda” que busca erosionar la unidad nacional

Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una serie de irregularidades con sus clientes, que también incluye el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodriguez y Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro.

De acuerdo con el abogado, se desplazó a Washington DC como abogado personal de la familia Petro y no en representación del gobierno colombiano y afirmó que denunció ante la CIDH “una agenda por parte de varios actores políticos en Colombia para buscar erosionar la unidad nacional del país”.

Puso de presente una supuesta “instrumentalización” del caso por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay “como narrativas en contra del presidente”. También, dijo que se ha intentado culpar del atentado al director de la UNP, Augusto Rodríguez.

“Hemos venido aquí a la Comisión Interamericana a poner de presente eso, a advertir sobre una instrumentalización que puede darse al sistema interamericano a pedir un monitoreo al respecto de esta circunstancia porque todos los días estamos levantándonos y viendo cómo en diferentes casos la fiscalía filtra información medios de comunicación hacen ataques infundados y toda esa narrativa es recolectada finalmente o dirigida incluso por precandidatos que terminan atacando la unidad nacional”, dijo el abogado.

Agregó que “han prometido que cuando cambie el Gobierno van a encadenar a Nicolás Petro. Hay un candidato que ha prometido expulsar a los que piensen diferente”, dijo Carranza en su visita a la CIDH en Washington DC.

Sobre la ampliación de los cargos contra Nicolás Petro, el abogado aseguró que “hay sesgo y sed de venganza”, agregó que no hay una metodología en la investigación y que busca venganza en lugar de perseguir el delito.

Siga leyendo: Fiscalía imputará cinco delitos a Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos en el Atlántico

“Buscan utilizar falsos testigos como lo hicieron en el pasado con el caso en el que lo capturaron utilizando fuentes de la fiscalía a la que les pagan con recursos de la fiscalía para que mientan”, dijo el abogado.

Sobre el llamado a la desobediencia de Vicky Davila Vs. Petro en NYC

Luego de que la precandidata Vicky Dávila ha llamado a la desobediencia a las órdenes del presidente Gustavo Petro, el abogado criticó este acto y aunque para muchos es similar al que el presidente realizó en las calles de Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, afirmó que es distinto.

“Cuando vino el presidente a Nueva York venía bajo ese amparo de estar en el Consejo de las Naciones Unidas y sus manifestaciones no fueron realmente unas manifestaciones pidiendo que se levantaran las fuerzas militares norteamericanas en contra del presidente Trump”, aclaró que “lo que él pidió era que parara el genocidio en Gaza. Lo que él pidió es que dejaran de asesinar a personas en nombre de la humanidad y más bien en nombre de ella se buscara una paz”.

Afirmó que “es diferente cuando hay una precandidata en Colombia tomándose fotos con las fuerzas militares colombianas diciéndoles que el presidente los dejó solos, diciéndoles que ellos tienen mucho valor y que cuando ella sea presidenta ellos sí van a tener la posición que ellos no han tenido cuando todo el país sabe que el presidente les ha dado toda la dignidad, el sueldo, la alimentación que jamás han tenido”.

Para el abogado, “es diferente cuando ella habla es atacando a la unidad nacional para hacer política, es que eso no se puede hacer”.