Famisanar anuncia fin de contrato con Marcazalud por fallas en entrega de medicamentos

A partir del 15 de noviembre el nuevo gestor farmacéutico para varios municipios de Cundinamarca e Ibagué será Medic

Andrea Arenas

La EPS Famisanar reconoce las fallas que se han presentado en la dispensación de medicamentos a sus usuarios en Cundinamarca, y como consecuencia de esto, anuncia el fin de su contrato con el operador farmacéutico Marcazalud, luego de varias auditorías realizadas y denuncias hechas por los pacientes y autoridades locales sobre esta situación.

“Tras analizar la situación y en búsqueda de garantizar la continuidad y eficiencia en la entrega de medicamentos, Famisanar ha decidido finalizar el contrato con Marcazsalud e iniciar la operación con Medic como nuevo operador farmacéutico a partir del 15 de noviembre de 2025”, indica la EPS.

Es por eso que una vez finalice la relación contractual el próximo 15 de noviembre, los afiliados de Fusagasugá y Girardot En Cundinamarca, e Ibagué, Tolima, podrán reclamar sus medicamentos a través del nuevo operador Medic, quien asumirá la dispensación de los fármacos inmediatamente.

Entre tanto, como solución inmediata anuncian varias acciones como:

  • Jornadas especiales de entrega, denominadas “Entregatones” realizadas en Fusagasugá, La Mesa, Girardot e Ibagué, trabajando con operadores alternos para cumplir con los pendientes.
  • Acompañamiento constante de los entes de control y autoridades locales, manteniendo un diálogo abierto y constructivo para resolver las contingencias.
  • Cuatro nuevas jornadas de entrega programadas en los distintos municipios, con el apoyo de aliados estratégicos adicionales, mientras se estabiliza la nueva operación.

