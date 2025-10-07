Famisanar anuncia fin de contrato con Marcazalud por fallas en entrega de medicamentos

La EPS Famisanar reconoce las fallas que se han presentado en la dispensación de medicamentos a sus usuarios en Cundinamarca, y como consecuencia de esto, anuncia el fin de su contrato con el operador farmacéutico Marcazalud, luego de varias auditorías realizadas y denuncias hechas por los pacientes y autoridades locales sobre esta situación.

“Tras analizar la situación y en búsqueda de garantizar la continuidad y eficiencia en la entrega de medicamentos, Famisanar ha decidido finalizar el contrato con Marcazsalud e iniciar la operación con Medic como nuevo operador farmacéutico a partir del 15 de noviembre de 2025”, indica la EPS.

Es por eso que una vez finalice la relación contractual el próximo 15 de noviembre, los afiliados de Fusagasugá y Girardot En Cundinamarca, e Ibagué, Tolima, podrán reclamar sus medicamentos a través del nuevo operador Medic, quien asumirá la dispensación de los fármacos inmediatamente.

Entre tanto, como solución inmediata anuncian varias acciones como: