El Nobel de Física premia a tres científicos por descubrimiento sobre fenómenos cuánticos

El premio Nobel de Física es entregado al británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis “por el descubrimiento del túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico”.

“Los galardonados utilizaron una serie de experimentos para demostrar que las extrañas propiedades del mundo cuántico se pueden hacer concreto en un sistema lo suficientemente grande como para ser sostenidos en la mano. Su sistema eléctrico superconductor podía hacer un túnel de un estado a otro, como si estuviera pasando directamente a través de una pared”, explica la Real Academia de las Ciencias Sueca.

El Nobel también destaca que los tres galardonados demostraron que “el sistema absorbía y emitía energía en dosis de tamaños específicos, tal como lo predijo la mecánica cuántica”.

El trío fue galardonado “por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico”, señaló el jurado.

La mecánica cuántica describe cómo funcionan las cosas de manera diferente a escalas increíblemente pequeñas, a nivel de partículas.

Los galardonados fueron distinguidos por experimentos realizados en la década de 1980, que demostraron que una partícula, a escala cuántica, puede atravesar directamente un muro comparable. Un fenómeno conocido como “efecto túnel”.

El Comité del Nobel destacó que sus hallazgos “han abierto el camino al desarrollo de la próxima generación de tecnologías cuánticas, en particular la criptografía cuántica, los ordenadores cuánticos y los sensores cuánticos”.

“Es maravilloso poder celebrar cómo la mecánica cuántica, con más de un siglo de antigüedad, sigue ofreciendo sorpresas. También es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital”, declaró Olle Eriksson, presidente del Comité del Nobel de Física, en un comunicado.

Los ganadores

Clarke, de 83 años, enseña en la Universidad de Berkeley, California, y Devoret, de 72, es profesor en la Universidad de Yale y en la Universidad de California, a la que también está ligado Martinis, nacido en 1958.

“Por decirlo suavemente, fue la sorpresa de mi vida”, declaró Clarke a los periodistas por teléfono al enterarse de la noticia.

“Nunca se me ocurrió de ninguna manera que esto pudiera ser la base de un Nobel”, añadió, explicando que estaban tan centrados en sus experimentos que no se dieron cuenta de sus aplicaciones prácticas.

“Nunca se nos pasó por la cabeza que este descubrimiento tendría un impacto tan significativo”, afirmó.

El Nobel de Física es el segundo premio Nobel de la temporada, después de que el lunes se concediera el de Medicina a los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi.