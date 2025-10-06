Preludio de Canapote dejó cerca de mil millones de pesos para la economía popular

Cartagena

El primer preludio de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, realizado en la Localidad 1 y denominado ‘Canapote: identidad y cultura Kalamarí’, generó un importante movimiento en la economía popular, estimado en cerca de $927.480.028, una bendición para los bolsillos de centenares de cartageneros.

Así lo determinó la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de una medición realizada por el Programa de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda, con base en cifras oficiales de la Gerencia de Fiestas, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) y la Gerencia de Espacio Público.

El preludio, que arrancó con un desfile de más de 500 artistas, reunió a más de 3.000 asistentes en el Estadio de Sóftbol de Canapote, además de cientos de espectadores que desde las calles vecinas disfrutaron las presentaciones de artistas de talla nacional e internacional como Poncho Zuleta, la Puerto Rican Power y Koffee El Kafetero.

“Así como el turismo es nuestro principal motor de desarrollo, dinamizador de la economía y generador de empleo; la cultura es un derecho. Con las fiestas novembrinas buscamos exaltar todo lo bueno que se vincula a una celebración; sin embargo, hacemos especial hincapié en la rentabilidad social que deja cada evento, preludio, cabildo, desfile o concierto, buscando que la plata circule en los bolsillos que más lo necesitan”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “Los datos lo confirman y por eso nuestros eventos son de primer nivel. Las poblaciones que más consumen, y que cuentan con los recursos, rutinas e intereses para asistir a eventos culturales y musicales son las llamadas Generación Z y los millennials. El 70 % de ellos prioriza los conciertos por encima de viajes y otros gastos. Para ellos, asistir a un concierto va más allá de la alegría y la celebración, sino que lo convierten en parte de su propia identidad y lo retribuyen con consumo”.

De tal manera que, en palabras de Dumek Turbay, “invertir en una gran puesta en escena cultural, una gran nómina de artistas para cada evento y una logística impactante, más allá de la pirotecnia, la tarima y la organización, propicia que haya mayor afluencia. Lo que se traduce en más consumo, y así más dinero para las economías populares”.

Estudios Económicos estableció que el impacto directo estimado del primer preludio en Canapote alcanzó los $677.360.000, siendo los sectores de alimentos, bebidas y transportes los más beneficiados. Por los dos primeros conceptos se registró un monto estimado de $255.000.000 y por transporte interno, $120.000.000.

Por estímulos entregados a más de 500 artistas participantes (actores festivos, grupos musicales, grupos de danza y comparsas) se sumaron $279.400.000; y por la generación de 328 empleos (199 directos y 129 indirectos), que impactaron positivamente a familias de Canapote, de la Localidad 1 y de otras zonas de la ciudad ingresaron $22.960.000.

Estudios Económicos precisó que el impacto indirecto fue de $250.120.028, discriminados así: comercio al por mayor y menor, $96.460.253, especialmente comerciantes populares apostados alrededor del evento; transporte terrestre, $42.000.000; y actividades profesionales, científicas y técnicas, $111.659.775.

Durante el Preludio de la Localidad 1, el equipo socioeconómico de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM) identificó 135 vendedores informales, de los cuales 124 se ubicaron en las afueras del estadio y 11 dentro del escenario deportivo, ofreciendo productos típicos como fritos, chuzos, raspao, espuma y bebidas.

Además del importante movimiento en la economía popular, la jornada se destacó por el civismo, el buen comportamiento y el entusiasmo de los cartageneros, reflejando el amor por las tradiciones y la cultura popular.