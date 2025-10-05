En Ibagué invertirán $2.800 millones para el pago por servicios ambientales

Ibagué

Caracol Radio conoció que en Ibagué se prepara una inversión de $2.800 millones para apalancar financieramente un programa que busca la conservación y protección del medio ambiente, sobre todo en sitios estratégicos para la producción de agua y el equilibrio del ecosistema.

Según Humberto Leal, director de Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Alcaldía de Ibagué, el municipio le apostara a este programa denominado pago por servicios ambientales.

“Es un proyecto con un operador que es de los más importantes del país, se llama Más Bosques, a través de este operador vamos a iniciar un proceso que es el pago por servicios ambientales”, dijo Leal.

Este programa permitirá el reconocimiento económico a personas que tienen predios de interés de conservación y que no están generando ningún proceso productivo, a ellos se les pagará para que hagan la conservación en beneficio del medio ambiente.

“Viene un proceso de pedagogía y acompañamiento, mientras que el operador hará todo el monitoreo para que se cumpla este proceso. Este es un primer piloto, este un tema que hace parte del plan de desarrollo, este programa no tiene antecedentes en la ciudad”, resaltó el funcionario de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio.

Los interesados en participar en este programa de conservación ambiental, podrán postularse ante la Alcaldía de Ibagué y luego un equipo interdisciplinario hará la verificación de las condiciones de los predios con el fin de determinar las áreas que ingresarán al programa.

“Nos interesa preservar sobre todo fuentes hídricas con el objetivo de ayudar a preservar el medio ambiente y que las personas del sector rural tengan una contraprestación”, puntualizó Humberto Leal, director de Ambiente, Agua y Cambio Climático.