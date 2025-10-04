Pronóstico del IDEAM para el fin de semana del 4 al 5 de octubre: ¿Seguirá lloviendo en Colombia?

El IDEAM publicó el pronóstico del tiempo para el fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025, en el que se anticipa una disminución de las lluvias en varias regiones del país, especialmente en la Orinoquía y la Amazonía, aunque aún se esperan precipitaciones fuertes en sectores de la Caribe, Pacífica y Andina.

Clima en Bogotá este fin de semana

En la capital del país se prevé un clima parcialmente nublado y mayormente seco durante el sábado y domingo. Sin embargo, no se descartan lluvias aisladas en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de Bogotá.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C en la madrugada y los 20 °C en horas del día, condiciones propias de la temporada de transición climática.

Lea también: Alertan municipios de Risaralda por lluvias ¿cuáles son? Clima para el fin de semana, según IDEAM

Pronóstico del clima sábado 4 de octubre

De acuerdo con el IDEAM, para el sábado se espera una disminución moderada de las lluvias frente al día anterior, con precipitaciones concentradas en:

Caribe y Amazonía: mayores acumulados en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Región Andina: lluvias en Norte de Santander, Santander, Antioquia, Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), norte de Boyacá y occidente de Cundinamarca.

Orinoquía: se prevén precipitaciones en Arauca, Casanare y norte de Vichada.

En contraste, habrá tiempo seco en el sur de Boyacá, Tolima, Huila, oriente de Cundinamarca, Guainía y sur de Amazonas.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se anticipan lluvias de variada intensidad con posibilidad de tormentas eléctricas aisladas en la zona marítima.

Otras noticias: Qué es mejor: ¿vivir en clima caliente o frío? IA responde

Pronóstico del clima domingo 5 de octubre

El domingo se proyectan lluvias más fuertes en el oriente del mar Caribe, en la región Pacífica y en zonas dispersas de la región Andina.

Caribe: lluvias en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre.

Pacífico: precipitaciones intensas en Chocó, occidente y centro del Valle del Cauca y Cauca.

Andina: se prevén lluvias en Santander, Norte de Santander, norte de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.

Orinoquía y Amazonía: persistirá la tendencia a la disminución de las precipitaciones, con lluvias más ligeras en Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía y Meta.

En San Andrés y Providencia, el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con lluvias aisladas.

Alertas por deslizamientos y recomendaciones

El IDEAM mantiene alerta roja por deslizamientos en varios departamentos del país debido a la saturación de los suelos. Ante esta situación, se recomienda:

Verificar el estado de las vías y evitar transitar de noche en zonas de alta pendiente.

Monitorear el terreno en áreas rurales o montañosas, especialmente tras lluvias intensas.

Informar a las autoridades en caso de observar deslizamientos en carreteras.

Buscar refugio en lugares seguros en caso de emergencia.

Con estas proyecciones, el fin de semana del 4 y 5 de octubre de 2025 en Colombia tendrá un clima variado: disminución de lluvias en la Amazonía y Orinoquía, pero precipitaciones fuertes en la Caribe, Pacífica y Andina.