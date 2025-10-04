Actualidad

Pronóstico del IDEAM para el fin de semana del 4 al 5 de octubre: ¿Seguirá lloviendo en Colombia?

Conozca aquí cuál será el clima en Bogotá y las principales ciudades de Colombia, durante el fin de semana:

Pronóstico del IDEAM para el fin de semana del 4 al 5 de octubre: ¿Seguirá lloviendo en Colombia?

Pronóstico del IDEAM para el fin de semana del 4 al 5 de octubre: ¿Seguirá lloviendo en Colombia?

Daniela Puerto

El IDEAM publicó el pronóstico del tiempo para el fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025, en el que se anticipa una disminución de las lluvias en varias regiones del país, especialmente en la Orinoquía y la Amazonía, aunque aún se esperan precipitaciones fuertes en sectores de la Caribe, Pacífica y Andina.

Clima en Bogotá este fin de semana

En la capital del país se prevé un clima parcialmente nublado y mayormente seco durante el sábado y domingo. Sin embargo, no se descartan lluvias aisladas en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de Bogotá.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C en la madrugada y los 20 °C en horas del día, condiciones propias de la temporada de transición climática.

Lea también: Alertan municipios de Risaralda por lluvias ¿cuáles son? Clima para el fin de semana, según IDEAM

Pronóstico del clima sábado 4 de octubre

De acuerdo con el IDEAM, para el sábado se espera una disminución moderada de las lluvias frente al día anterior, con precipitaciones concentradas en:

Caribe y Amazonía: mayores acumulados en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Región Andina: lluvias en Norte de Santander, Santander, Antioquia, Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), norte de Boyacá y occidente de Cundinamarca.

Orinoquía: se prevén precipitaciones en Arauca, Casanare y norte de Vichada.

En contraste, habrá tiempo seco en el sur de Boyacá, Tolima, Huila, oriente de Cundinamarca, Guainía y sur de Amazonas.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se anticipan lluvias de variada intensidad con posibilidad de tormentas eléctricas aisladas en la zona marítima.

Otras noticias: Qué es mejor: ¿vivir en clima caliente o frío? IA responde

Pronóstico del clima domingo 5 de octubre

El domingo se proyectan lluvias más fuertes en el oriente del mar Caribe, en la región Pacífica y en zonas dispersas de la región Andina.

Caribe: lluvias en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre.

Pacífico: precipitaciones intensas en Chocó, occidente y centro del Valle del Cauca y Cauca.

Leer más:

Andina: se prevén lluvias en Santander, Norte de Santander, norte de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.

Orinoquía y Amazonía: persistirá la tendencia a la disminución de las precipitaciones, con lluvias más ligeras en Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía y Meta.

En San Andrés y Providencia, el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con lluvias aisladas.

Alertas por deslizamientos y recomendaciones

El IDEAM mantiene alerta roja por deslizamientos en varios departamentos del país debido a la saturación de los suelos. Ante esta situación, se recomienda:

Verificar el estado de las vías y evitar transitar de noche en zonas de alta pendiente.

Monitorear el terreno en áreas rurales o montañosas, especialmente tras lluvias intensas.

Informar a las autoridades en caso de observar deslizamientos en carreteras.

Buscar refugio en lugares seguros en caso de emergencia.

Con estas proyecciones, el fin de semana del 4 y 5 de octubre de 2025 en Colombia tendrá un clima variado: disminución de lluvias en la Amazonía y Orinoquía, pero precipitaciones fuertes en la Caribe, Pacífica y Andina.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad