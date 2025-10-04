Israel deporta a 137 detenidos de la Flotilla Sumud hacia Turquía
Los deportados que pretendían llegar a Gaza con ayuda humanitaria son de países como Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Jordania, entre otros
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, informó que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud que pretendía llegar a Gaza, fueron deportadas a Turquía.
Los deportados son ciudadanos de países como: Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Jordania, Kuwait, Libia, Argelia, Mauritania, Malasia, Baréin, Marruecos, Suiza, Túnez y Turquía.
“Israel busca acelerar la deportación de todos los provocadores. Sin embargo, algunos de ellos están obstruyendo deliberadamente el proceso legal de deportación y prefieren permanecer en Israel”, indica el ministerio.
Aseguran que estas personas, negaron todas las propuestas de Israel, Italia y Grecia de transferir pacíficamente la ayuda, y la pequeña cantidad de ayuda que realmente llevaban en sus barcos, por lo que señalan que su verdadero objetivo era la provocación al servicio de Hamás, no la asistencia humanitaria.
A pesar de ello, insisten en que buscan acelerar la deportación de todos los detenidos lo más rápido posible.