Fritanga Fest 2025: 55 restaurantes participan en la segunda edición del festival en octubre

Este sábado 04 y domingo 05 de octubre los amantes de la fritanga vivirán una nueva edición del Fritanga Fest Bogotá 2025. Esta vez las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá y otras zonas de la ciudad disfrutarán de lo mejor de este plato tradicional y su sabor único.

En total son 55 piqueteaderos y restaurantes que se vinculan a esta nueva edición del año. Esta segunda edición del Fritanga Fest Bogotá 2025, además de ser un espacio para disfrutar de la fritanga en todas sus versiones, el 4 de octubre en la Plaza Distrital de Mercado La Concordia se desarrollará una conversación sobre la tradición, la innovación y el impacto económico de este plato icónico de Bogotá.

La agenda académica del festival reunirá a expertos y, sobre todo, a los protagonistas de la tradición fritanguera en la ciudad. En este espacio se abordarán distintos saberes de la fritanga, su trayectoria histórica y cultural como parte del ADN bogotano, la transmisión de saberes entre familias que han hecho de ella un legado generacional, los nuevos retos de la innovación gastronómica para mantener vigente un plato tradicional y el impacto económico que moviliza miles de empleos y dinamiza la economía local a través de las plazas, restaurantes y productores.

Una de las participantes más esperadas será Doña Segunda, quien hace más de 60 años inició su negocio en la Plaza del Doce de Octubre y lo convirtió en un referente de la ciudad gracias a su sazón y tradición familiar. También estará presente la historia del Piqueteadero Don Jorge, que desde un pequeño puesto en Kennedy se transformó en un clásico bogotano galardonado y reconocido por sus completas picadas.

“La agenda académica le da al festival un nuevo aire. No se trata solo de comer fritanga, sino de entender todo lo que hay detrás de ella, desde la tradición cultural hasta el impacto económico para la ciudad”, destacó Wilfredo Grajales, director del Instituto para la Economía Social (IPES).

Participantes del Fritanga Fest Bogotá 2025: