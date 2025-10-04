El aeropuerto de Múnich cierra nuevamente por temor a drones

A passenger has his covered his face with a hat to sleep on the floor at Munich International Airport in Munich, southern Germany, on early October 4, 2025, after reports of drone sightings again forced Munich airport to close and more than 30 flights had to be cancelled and left nearly 3,000 passengers stranded. New reports of drone sightings again forced Munich airport to close late on October 3, 2025, a day after drones caused more than 30 flights to be cancelled there and left nearly 3,000 passengers stranded. The airport said in a statement on its website that "because of unconfirmed drone sightings air traffic has been cancelled until further notice", the latest in a spate of such incidents heightening security fears in Europe. (Photo by Michaela STACHE / AFP) / MICHAELA STACHE

El aeropuerto de Múnich en Alemania cerró por segunda noche consecutiva este viernes a causa de una nueva alerta por la presencia de drones.

El aeródromo del sur del país europeo ya había cerrado el jueves por motivos similares, lo que provocó la cancelación de más de 30 vuelos y dejó varados a casi tres mil pasajeros. La operación se reanudó a la mañana siguiente y la jornada avanzó con normalidad, antes de la nueva interrupción.

“La Seguridad Aérea Alemana (DFS) redujo y suspendió preventivamente las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich hasta nuevo aviso debido a avistamientos de drones no confirmados”, informó el aeropuerto bávaro en su sitio web.

En primer lugar, los drones fueron avistados en zonas cercanas, incluyendo las localidades de Freising y Erding sobre las 8:30 p. m. (hora local). Media hora más tarde, se divisaron cerca del perímetro del aeródromo, lo que provocó el cierre de las instalaciones.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, calificó el incidente como una “nueva advertencia” en el periódico Bild. Además, hizo un llamado a “derribar los drones en lugar de esperar”.

A partir del próximo miércoles, bajo la orden del canciller Friedrich Merz, serán revisadas las leyes seguridad aérea para autorizar al ejército a destruir drones, una misión que hasta ahora estaba asignada únicamente a la policía.

Miembros de la Unión Europea sospechan que Rusia está detrás de la presencia de drones en los aeropuertos

Algunos miembros de la Unión Europea (UE) sospechan que Rusia está detrás de la presencia de estos aparatos en lugares sensibles de países del bloque europeo y la OTAN.

Esto se debe a que otros aeropuertos, en Dinamarca, Noruega y Polonia, han suspendido vuelos recientemente debido a drones no identificados. Rumanía y Estonia han acusado a Rusia, que ha no ha dado importancia a los señalamientos.

A principios de septiembre, Polonia protestó contra la incursión de 19 drones en su espacio aéreo, incriminando también a Moscú.

En Dinamarca, el aeropuerto de Copenhague tuvo que cerrar el 22 de septiembre. Otros aeropuertos y una base militar en el país fueron sobrevolados por drones tres días después.

Al respecto, la primera ministra danesa Mette Frederiksen dijo la semana pasada que solo hay un país que “representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese es Rusia”.

Moscú rechazó “firmemente” cualquier insinuación de implicación, Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Europa de fomentar la “histeria” para justificar el aumento del gasto militar.

El jueves, los 27 Estados miembros de la UE se reunieron en la capital danesa para tratar este tema y hablaron de la implementación de un “muro” antidrones.