Aeropuerto de Múnich reanuda vuelos tras suspensión por avistamiento de drones: 30 vuelos afectados

El aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich reanudó los vuelos este viernes tras varias horas de suspensión debido al avistamiento de drones, el último de una serie de incidentes que han afectado al tráfico aéreo en Europa.

Los países europeos están en alerta después de que la semana pasada Dinamarca y Noruega cerraran aeropuertos tras detectar la presencia de drones.

Estas perturbaciones atizaron la tensión derivada de la guerra en Ucrania después de que Polonia y Rumanía denunciaran en septiembre intrusiones de drones y Estonia afirmara que tres cazas rusos violaron su espacio aéreo.

Rusia niega su implicación, pero la UE propuso un plan para implementar un “muro” antidrones.

3.000 pasajeros afectados

El aeropuerto de Múnich tuvo que anular cerca de 30 vuelos y 3.000 pasajeros fueron afectados por el incidente que comenzó en la noche del jueves y el tráfico retomó cerca de las 05H50 hora local (03H50 GMT).

Un vocero de la aerolínea alemana Lufthansa declaró que “las operaciones” se reanudaron y que 19 vuelos de la compañía fueron desviados o cancelados, incluidos tres de larga distancia.

“El aeropuerto instaló camas plegables y proporcionó mantas, bebidas y refrigerios” a los pasajeros afectados en Múnich.

Le puede interesar: Polonia invoca artículo 4 de la OTAN tras violación de su espacio aéreo, ¿qué significa?

Varias personas avistaron drones alrededor del aeropuerto sobre las 19H30 GMT del jueves y poco después se repitió la misma situación, lo que provocó el cierre de ambas pistas durante una hora.

Las autoridades alemanas lanzaron una operación para identificar el origen de los aparatos y se desplegaron helicópteros de la policía, pero un portavoz indicó “no hay información disponible sobre el tipo y el número de drones”.