Cayó el terror de los hurtos en Mompox, Bolívar: lo capturaron con un arma en vía pública

Cartagena

En el barrio 1 de Mayo del distrito de Mompox, Bolívar, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, logró la captura en flagrancia de un presunto delincuente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

En el procedimiento le fue incautado un arma de fuego tipo artesanal calibre 38 con un cartucho calibre 38 Indumil.

Este sujeto posee tres anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. Según información inteligencia, esta persona se dedica al hurto en diferentes modalidades.

Alias “Pedrito” junto al arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera que un juez de la república le defina su situación judicial.

La captura de este individuo es un logro importante para la seguridad en la zona, ya que se ha logrado reducir el número de delitos y se ha brindado tranquilidad a la comunidad. La comunidad se sentirá más segura y tranquila con la captura de este individuo, ya que se elimina una amenaza para la seguridad y se reduce el riesgo de futuros delitos.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez manifestó: “En lo corrido del año, en el departamento de Bolívar se han incautado 248 armas de fuego y se han capturado 179 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego.”