Un grupo de personas pro-Palestina protestó en la sede de la ANDI en Medellín

Medellin

En la tarde de este jueves, cerca de 100 personas pro- Palestina se trasladaron hasta el sur de Medellín donde realziaron una manifestación en la Av. El Poblado, en inmediaciones de la sede de Medellín de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) . Allí, con arengas, exigieron la liberación de las dos colombianas que están detenidas en el Medio Oriente con ayudas humanitarias hacia Palestina.

“En esa flotilla se encontraban dos compañeras colombianas, Luna y Manuela, quienes habían sido retenidas por este ejército ilegal y estamos clamando por la liberación de ellas y por su protección”, dijo David Rambo, asistente en la manifestación.

Pero muchas personas que pasaban por el lugar se preguntaban por qué la manifestación pro-Palestina se hacía en una sede de empresarios. Kelly Cardona, quien es una de las convocantes a la manifestación, explicó las razones que los motivó.

Exigen libertad de las dos colombianas detenidas en Medio Oriente- foto Caracol Radio Medellín Ampliar

“Algunos empresarios de la ANDI están presionando para que se mantengan relaciones con Israel, por eso es la protesta frente a la ANDI. Estamos exigiendo que liberen a las colombianas, ¿cierto? No es una exigencia que se le hace a la ANDI, pero la ANDI es el ente que solicita mantener relaciones con Israel. Solicitamos que la ANDI no tenga ningún tipo de relaciones económicas con Israel porque es un Estado genocida”.

Manifestación pro-Palestina en la ANDI Medellín- foto Caracol Radio Ampliar

Aunque la manifestación terminó sin alteración del orden público, hubo un momento en el que un grupo de personas llegaron hasta las vallas que protegían el acceso a una zona cercana al edificio de la ANDI y en el paso peatonal lanzaron pintura roja; ahí realizaron algunas arengas. Mientras que la alcaldía de Medellín dijo que varios contratistas de la Secretaría de Seguridad fueron empujados y agredidos con palabras soeces cuando intentaron evitar que generaran algunos daños en locales comerciales, manifestó la administración.

Varios manifestantes lanzan pintura roja en una entrada peatonal a la zona del edificio de la ANDI en el sur de Medellín.

La manifestación se extendió durante casi tres horas y durante ese momento la movilidad se vio afectada de manera intermitente, ya que las personas bloqueaban los dos carriles de la Av. El Poblado durante unos 15 minutos; luego se habilitaba el paso en un periodo similar. Muchos conductores se vieron obligados a tomar vías alternas, aunque en el lugar estuvo la Secretaría de Movilidad con el control del tráfico. Luego las personas caminaron hacia el parque de El Poblado por la calle 10 y luego se dispersaron.