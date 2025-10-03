Promigas, Surtigas y Plaza 90 inauguran nueva planta solar en Turbaco

Promigas, su filial Surtigas y el Centro Comercial Plaza 90 inauguraron oficialmente la planta solar fotovoltaica instalada en las cubiertas de este complejo comercial en Turbaco, Bolívar. Se trata del segundo proyecto de este tipo desarrollado por las compañías en el municipio, consolidando su compromiso con la transición energética y la sostenibilidad.

El sistema cuenta con 341 paneles solares y una capacidad de 203 kWp, lo que permitirá sustituir aproximadamente el 83% de la energía requerida para las zonas comunes del centro comercial. Además, evitará la emisión de 173 toneladas de CO₂ al año, el equivalente a sembrar 8.224 árboles o a la absorción de 7 hectáreas de bosque.

Con esta infraestructura, Plaza 90 se integra al ecosistema de empresas que trabajan por la reducción de su huella ambiental, al tiempo que obtienen beneficios económicos mediante el acceso a tarifas de energía más competitivas.

A nivel nacional, Promigas ya suma cerca de 360 proyectos fotovoltaicos con una capacidad instalada total de 145 MWp, generando impactos positivos en sostenibilidad y en la competitividad del sector industrial colombiano.

“En Surtigas y Promigas nos sentimos muy orgullosos de llevar soluciones que permiten a los comercios acceder a tarifas más competitivas en nuestra región. Nuestra visión es continuar expandiendo estas tecnologías y fortalecer la transición energética en el Caribe”, afirmó José María Vélez, Gerente Comercial de Surtigas.

“Para Plaza 90, esta planta solar no solo significa eficiencia energética y ahorro, sino también un paso firme hacia nuestra responsabilidad con el medio ambiente y con la comunidad que nos visita. Queremos ser un referente en la región en prácticas sostenibles que generen valor para todos”, destacó Madeley Florez, representante del Centro Comercial Plaza 90.