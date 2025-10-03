Policía recuperó motocicleta que tenía reporte de hurto en Montecristo, sur de Bolívar

Cartagena

En el marco de la estrategia “seguros, cercanos y presentes”, la Policía Nacional, a través de las patrullas de vigilancia de la estación de policía Montecristo, recuperó una motocicleta que aparecía en el sistema como hurtada.

Durante labores de patrullaje, registro y control, los uniformados hallaron abandonada a un costado de la vía del barrio Flor del Este, una motocicleta con placas MUL-70G. Al verificar los antecedentes en el dispositivo PDA, se constató que el vehículo presentaba un antecedente positivo por hurto, según el artículo 239 del Código Penal Colombiano, con orden de inmovilización vigente emitida por la Fiscalía General en el municipio de Soledad-Atlántico.

Ante la imposibilidad de localizar al propietario, conductor o tenedor de la motocicleta, esta fue trasladada a las instalaciones de la estación de policía de Montecristo.

“La recuperación de vehículos hurtados es una prioridad para la Policía Nacional, ya que contribuye a mejorar la seguridad ciudadana y a desarticular las bandas criminales dedicadas a este delito”, afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez. “Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Montecristo, reafirmando nuestro compromiso con la estrategia ‘seguros, cercanos y presentes”.