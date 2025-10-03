ANLA da luz verde a parque eólico Camelias: el proyecto con mayor capacidad instalada del país

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó el visto bueno a la integración de expedientes y la modificación de la licencia ambiental del proyecto Parque Eólico Camelias, presentado por CELSIA Colombia, cuya capacidad instalada es de 436,6 megavatios (MW), uno de los de mayor suficiiencia de energía eólica del país.

Este parque estará en el departamento de la Guajira, exactamente en el sur del municipio de Uribia, y su área de desarrollo cubrirá aproximadamente 320 hectáreas, en las que se instalarán 72 aerogeneradores de última generación.

Además, su construcción tendrá una duración estimada de dos años y la operación se extenderá por 30 años.

El parque busca inyectar energía eólica al Sistema Interconectado Nacional y reducir riesgos asociados al cambio climático.

Para este proyecto se realizaron consultas previas con 15 comunidades étnicas wayuu, ubicadas en la zona de influencia del parque, con quienes se lograron acuerdos para ejecutar la iniciativa.